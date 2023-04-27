«نمو» تفقد 26 نقطة وسط تداولات قيمتها 27.6 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 26 نقطة، ما يعادل 0.12 في المائة لتغلق عند 21325 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 25 في المائة بنحو 5.6 مليون إلى 27.6 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 29 في المائة بمقدار 102 ألف لتبلغ 457 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 1.8 ألف صفقة متراجعة 126 صفقة بواقع 6 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أكاديمية التعلم" بنحو 10 في المائة ليبلغ 68 ريالا، يليه "بلدي" بـ7 في المائة ليصل إلى 153 ريالا، وحل ثالثا سهم "ملان" 6.8 في المائة، حيث أغلق عند 47 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الرعاية المستقبلية" بواقع 15 في المائة ليغلق عند 510 ريالات، يليه "برج المعرفة" بـ5.6 في المائة إلى 77.50 ريال، وحل ثالثا سهم "شور" بمقدار 3 في المائة مقفلا عند 56.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أكاديمية التعلم" بنحو عشرة ملايين ريال، ثم "شور" بقيمة 2.6 مليون ريال، وحل ثالثا "فش فاش" بمبلغ 1.9 مليون ريال.