تراجع مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير تراجعت الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات النفط الخام 5.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل إلى 460.9 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض المخزونات 1.5 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 319 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام تراجع 11 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية في الأسبوع.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين هبط 2.4 مليون برميل إلى 221.1مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 900 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى 111.5 مليون، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 800 الف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط الأسبوع الماضي 166 ألف برميل يوميا.