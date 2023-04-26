السعودية تنفذ أكبر عملية إجلاء من السودان .. نقل 1700 مدنيا بحرا

وصلت الأربعاء سفينة إجلاء تقلّ 1687 مدنيّاً من أكثر من 50 دولة فرّوا من العنف في السودان، إلى مدينة جدّة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في أكبر عمليّة إنقاذ من نوعها تُنفّذها المملكة حتّى الآن.

وقالت الخارجية في بيان "وصل صباح اليوم إلى مدينة جدّة 13 مواطنًا سعوديًا، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تمّ إجلاؤهم نحو 1674 شخصًا" من 56 دولة مشيرةً إلى أنهم نُقلوا "من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة".

ودخل الأربعاء وقف إطلاق النار في السودان الذي تمّ التوصل إليه برعاية أميركية، يومه الثاني لكنه لا يزال هشاً وسط تقارير لشهود عيان عن المزيد من الضربات الجوية.

وإضافة إلى السعوديين الـ13، شملت عملية الإجلاء الأربعاء مدنيين من دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا الشمالية وأميركا الوسطى، بحسب بيان وزارة الخارجية.

وأعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان أنه "تم بمساعدة الأشقاء في المملكة العربية السعودية إجلاء المئات من السوريين الراغبين من مدينة بور سودان التي وصل إليها فريق من السفارة"، كما تم "إجلاء العشرات" بمساعدة الأردن والجزائر.

وأعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية أن 560 مواطناً تمّ إجلاؤهم من السودان إلى السعودية، لكنها لم توضح ما إذا كانوا جميعهم على متن السفينة نفسها التي وصلت صباح الأربعاء إلى جدّة. وقال المتحدث باسم الوزارة توكو فايزاسياه لوكالة فرانس برس إن جاكرتا ستقوم بجولة ثانية من عمليات الإجلاء تشمل أكثر من 300 إندونيسي من الخرطوم إلى بورتسودان، قبل الرحلة التالية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السريلانكية الأربعاء أن 13 مواطناً وصلوا إلى جدّة من السودان، فيما ينتظر 12 آخرون إجلاءهم في بورتسودان.

وسبق أن نظّمت الرياض عمليات إجلاء بحراً وجواً. وأعلنت السعودية السبت إنجاز أول عملية إجلاء لمدنيين من السودان إلى جدّة على متن سفينة شملت أكثر من 150 شخصاً بينهم دبلوماسيون أجانب ومسؤولون.

والاثنين، نقلت طائرة عسكرية نحو 30 شخصاً من رعايا كوريا الجنوبية إلى قاعدة جوية في جدّة كما أجلت سفينة قرابة مئتي شخص من 14 جنسية من مدينة بوتسودان إلى قاعدة بحرية في جدّة.

وأوضحت الوزارة أن "بذلك يصل إجمالي من تمّ إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء إلى نحو 2148 شخصاً (114 مواطناً سعودياً، 2034 شخصاً ينتمون لـ62 جنسية)".