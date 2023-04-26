الهلال يرصد تذاكر نهائي القارة المخالفة ويعيد طرحها للبيع

حذر سلطان آل الشيخ عضو مجلس إدارة نادي الهلال والرئيس التنفيذي لشركة الهلال الاستثمارية أنصار ناديه من عدم شراء تذاكر مباريات فريقه لكرة القدم أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب الدور النهائي من دوري أبطال آسيا بعد غد على ستاد الملك فهد الدولي من أي موقع باستثناء تطبيق Blustore_app"، وأن ناديه يقوم حاليا برصد جميع التذاكر التي يتم عرضها بطريقة مخالفة وذلك لإلغائها وإعادة طرحها مجددا للبيع.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس "أي منصة تدعي توفر تذاكر لمباريات الهلال هي منصة تقوم بممارسة عمل مخالف ولا تمثل النادي ونحذر جماهيرنا العزيزة من التعامل معها أو الترويج أو الاستجابة إلى أي حملة تسويقية تقوم بها مباشرة أو عن طريق أي حسابات مؤثرة".

وأوضح آل الشيخ "يود نادي الهلال التنويه إلى جمهوره العزيز بأن المنصة الرسمية لبيع تذاكر مباريات الهلال هي تطبيق Blustore_app، وتم الإعلان مسبقا عن آلية الأولوية لشراء التذاكر وأنها محصورة على المشتري الأول ولا يجوز إعادة بيعها حسب الشروط والأحكام المبينة على التذكرة".

وشدد آل الشيخ "النادي يقوم حاليا برصد جميع التذاكر التي يتم عرضها بطريقة مخالفة وذلك لإلغائها وإعادة طرحها مجددا للبيع مع احتفاظ النادي بجميع حقوقه القانونية تجاه المخالفين، ولا يتحمل النادي أي مسؤولية تجاه أي طرف يتم إلغاء تذكرته نتيجة الحصول عليها بطرق مخالفة".

وختم آل الشيخ، "يأمل النادي من جمهوره العزيز تفهم هذه الخطوة وذلك لحفظ حقوقه وإتاحة الفرصة للجمهور الذي يرغب حقيقة في حضور المباريات ومساندة فريقه نحو النجاح".