الأسهم الأوروبية تتراجع وسط عودة مخاوف الركود

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مقتفية أثر الخسائر التي شهدتها وول ستريت الليلة الماضية بعد عودة مخاوف الركود إلى الظهور في الولايات المتحدة إثر بيانات متشائمة محت أثر التفاؤل الأولي الذي أثارته النتائج القوية لعملاقي التكنولوجيا مايكروسوفت وألفابت.

وهبط المؤشر 600 الأوروبي 0.4 بالمائة بحلول الساعة (07:10) بتوقيت جرينتش متأثرا بتراجع أسهم التكنولوجيا التي انخفضت 1.3 بالمائة.

وهوى سهم إيه.إس.إم إنترناشونال 10.0 بالمائة وكان الخاسر الأكبر على المؤشر بعدما أعلنت الشركة الهولندية لصناعة معدات أشباه الموصلات انخفاض طلبيات الربع الأول وأرجعت الأمر إلى أوضاع السوق على الرغم من تسجيل إيرادات فاقت التقديرات.

وارتفعت أسهم النفط والغاز 0.7 بالمائة متتبعة أسعار النفط.

وتجاوزت أرباح مايكروسوفت وألفابت التوقعات إلا أن مخاوف الركود في أكبر اقتصاد في العالم قوضت معنويات المستثمرين.

ويراقب المستثمرون عن كثب تصريحات مجموعة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي المقرر أن يتحدثوا في وقت لاحق اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار التشديد النقدي الذي سيتبعه البنك.

