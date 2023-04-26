أرامكو تزيح مايكروسوفت وتصبح ثاني أكبر شركات العالم بـ 2.11 تريليون دولار

أزاحت أرامكو السعودية، شركة مايكروسوفت الأمريكية، وأصبح عملاق النفط العالمي ثاني أكبر شركة في العالم بقيمة سوقية 2.11 تريليون دولار (7.92 تريليون ريال) بعد أن وصل سهم الشركة اليوم إلى 36 ريالا.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يتصدر ترتيب الشركات المدرجة عالميا حاليا شركة أبل بقيمة سوقية تقارب 2.6 تريليون دولار، ثم أرامكو 2.11 تريليون دولار، ثالثا مايكروسوفت 2.05 تريليون دولار.

جاءت ارتفاعات سهم "أرامكو السعودية" عقب إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشهر الجاري، عن نقل 4 في المائة من أسهمها إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وكانت أرامكو قد حققت في 2022 أعلى أرباح منذ الإدراج، مرتفعة بنسبة 46.5 في المائة، لتبلغ 604 مليار ريال، مقابل 412.4 مليار ريال في 2021.

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة كميات المبيعات للشركة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيماويات.

وعليه، كانت الشركة قد أعلنت توزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 73.15 مليار ريال عن الربع الرابع بزيادة 4 في المائة عن الربع الثالث.

وحدة التقارير الاقتصادية