النفط يرتفع مدعوما بتراجع مخزونات الخام والوقود الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعدما أظهرت بيانات من القطاع انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام قبيل صدور البيانات الحكومية.

وارتفع خام برنت 0.2 في المائة إلى 80.93 دولار للبرميل بحلول الساعة (00:06) بتوقيت جرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3 في المائة إلى 77.32 دولار للبرميل.

وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت نحو 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل. وقد توقع محللون انخفاض مخزونات الخام نحو 1.5 مليون برميل. وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين انخفضت هي الأخرى الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات نواتج التقطير. ومن المقرر أن تعلن الحكومة الأمريكية بياناتها الخاصة بالمخزونات اليوم.

وانخفضت أسعار النفط الخام أكثر من 2 في المائة عند التسوية أمس بعدما تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدنى مستوياتها في تسعة أشهر في أبريل وهو ما أذكى المخاوف من حدوث ركود.

وأعلن بنك "فيرست ريبابليك" الأمريكي يوم الإثنين تراجع ودائعه بأكثر من 100 مليار دولار وهو ما أثار مخاوف من احتمال وقوع أزمة مصرفية.

وأبدى المستثمرون القلق من أن تؤدي زيادات مرتقبة لأسعار الفائدة من جانب بنوك مركزية تكافح التضخم إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والإضرار بالطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة. ويجتمع المركزي الأمريكي يومي الثاني والثالث من مايو.