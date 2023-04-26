الدولار والين يستمدان الدعم بسبب مخاوف القطاع المصرفي الأمريكي

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر اليوم بعد ارتفاعهما الليلة الماضية مع تراجع الإقبال على المخاطرة نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأمريكيين.

وبحسب "رويترز" ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسة منافسة، 0.01 في المائة إلى 101.80 بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة الماضية. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر.

وتراجعت أسهم بنك "فيرست ريبابليك" نحو 50 في المائة أمس الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

وقال جوزيف كابورسو من كومنولث بنك أوف أستراليا "ارتفاع الدولار الأمريكي رد فعل نموذجي للأنباء السيئة حتى إذا كانت تلك الأنباء مقبلة من الولايات المتحدة... نتوقع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي ما دامت المخاوف حيال البنوك الأمريكية الصغيرة قائمة".

وزاد الين الياباني 0.01 في المائة إلى 133.69 ين للدولار بعدما ارتفع نحو 0.4 في المائة أمس. وربحت العملة اليابانية 2.6 في المائة في مارس وسط مخاوف من وقوع أزمة مصرفية واسعة النطاق لكنها خسرت 0.6 في المائة في أبريل.

وارتفع اليورو 0.04 في المائة مسجلا 1.0976 دولار لكنه ابتعد عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي لامسه في وقت سابق من الشهر الجاري. وبلغ الاسترليني في أحدث معاملة 1.2411 دولار بزيادة 0.02 في المائة خلال اليوم. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.15 في المائة إلى 0.615 دولار.

وتذبذب الدولار الأسترالي بين الخسارة والمكسب بعدما أظهرت بيانات انخفاض التضخم من أعلى مستوى في 33 عاما في الربع الأول من العام بينما انخفض التضخم الأساسي دون التوقعات.