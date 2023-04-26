«نمو» تضيف 443 نقطة بتداولات قيمتها 22 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" 443 نقطة، ما يعادل 2.12 في المائة، لتغلق عند 21351 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 21 في المائة بنحو ستة ملايين إلى 22 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 18 في المائة، بواقع 76 ألف سهم، لتبلغ 355 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 1.9 ألف صفقة منخفضة 451 صفقة بنحو 19 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الرعاية المستقبلية" بنحو 14 في المائة ليبلغ 598 ريالا، يليه "بوابة الأطعمة" بـ12 في المائة ليصل إلى 74.90 ريال، وحل ثالثا سهم "جاز" 8 في المائة حيث أغلق عند 71.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "قمة السعودية" بواقع 7.4 في المائة ليغلق عند 94.30 ريال، يليه "جروب فايف" بـ3.9 في المائة إلى 20.30 ريال، وحل ثالثا سهم "تدوير" بمقدار 3.7 في المائة مقفلا عند 9.05 ريال.

وكان الأعلى تداولا "بوابة الأطعمة" بنحو 3.3 مليون ريال، ثم "نولجنت" بقيمة 2.1 مليون ريال، وحل ثالثا "فش فاش" بمبلغ مليوني ريال.