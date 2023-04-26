أرباح مايكروسوفت خلال الربع الأول تتجاوز التوقعات وترتفع 9% .. 18 مليار دولار

أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت الثلاثاء زيادة عائداتها ربع السنوية بنسبة 7% سنويا إلى 53 مليار دولار بفضل النمو القوي لخدمات البنية التحتية للحوسبة السحابية. وحققت الشركة أرباحا خلال الربع الأول بقيمة 18.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 9% سنويا.

وقالت مايكروسوفت إن إيرادتها من منصة أزور وغيرها من خدمات الحوسبة السحابية زادت خلل الربع الأول بنسبة 27% سنويا. وتجاوزت نتائج مايكروسوفت توقعات المحللين مما أدى إلى ارتفاع سعر سهمها بنسبة 5% في التعاملات غير الرسمية بعد انتهاء ساعات التداول.