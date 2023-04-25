الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية أمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار، ما عوض انخفاض عوائد سندات الخزانة بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) التالية فيما يخص سعر الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1986.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1355 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة مسجلة 1996.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المائة، ما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام، بحسب "رويترز".

وقال إيفريت ميلمان كبير محللي الأسواق لدى جينيزفيل كوينز "سيبذل مجلس الاحتياطي الاتحادي قصارى جهده لمحاولة رفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم لكن هذا يعني على الأرجح أنه سيقيد نمو الاقتصاد بسرعة".

وأضاف "بغض النظر عن القرار الذي يتعين عليهم اتخاذه، فمن المحتمل أن يؤدي إلى نوع من التوتر وهذه الضبابية الوشيكة هي حتما ما سيتحسس له الذهب".

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 101.3 في أبريل متراجعا من 104 الشهر الماضي وأقل من توقعات السوق عند 104.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة، فيما ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية يوم الخميس على الأرجح.

وتتوقع الأسواق المالية 84 في المائة أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر يومي الثاني والثالث من مايو.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم وعدم التيقن الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.7 في المائة إلى 24.74 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1076.54 دولار وفقد البلاديوم 2.8 في المائة إلى 1492.63 دولار.