 تذاكر نهائي آسيا في طوكيو .. الأسعار تصل لـ 27 ألف ين

أعلنت إدارة نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني طرح تذاكر مباراة الإياب في الدور النهائي من دوري أبطال آسيا والمقرر في السادس من مايو المقبل على ستاد سايتاما 2002 في طوكيو، حيث وصلت قيمة الفئة الأعلى من التذاكر لـ 27 ألف ين ياباني (756 ريالا).

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لملعب النهائي لـ 63.700 مقعد، حيث قسمت فئة التذاكر لـ 20 فئة الأعلى بـ 756 ريالا، والأقل بـ 2400 ين ياباني (67 ريالا).

ويعتبر ملعب ستاد سايتاما 2002 هو الملعب الرسمي الذي يخوض فيه أوراوا ريد دياموندز مبارياته، وتم افتتاحه في أكتوبر عام 2001.

وتضمنت تعليمات بيع تذاكر المباراة الختامية تحذيرات بعدم استغلال المناسبة وإعادة بيع التذاكر بعد نفاذها، وكتب النادي "إذا قمت بإعادة بيع تذكرة دخول بشكل غير قانوني أو تلقيت تذكرة لغرض إعادة البيع بشكل غير قانوني فأنت عرضة لسجن لمدة لا تزيد على عام أو غرامة لا تزيد على (مليون ين) أو كليهما".

وأضاف "يرجى عدم إعادة بيع التذاكر، وعدم شراء التذاكر التي تم إعادة بيعها بسعر مرتفع، وإذا قمت بإعادة بيع تذكرتك أو شراء تذكرة تم إعادة بيعها فقد يتم رفض دخولك، ولن يتم رد أي مبالغ تم دفعها، وإذا كنت جالسا في مقعد يشتبه في إعادة بيعه، فهناك احتمال أن تطولك العقوبة".

كما أبلغت إدارة النادي جماهير الفريق المضيف بتقسيم مدرجاتهم لثلاث فئات، وقالت "خلف المرمى الشمالي هي منطقة مخصصة للجماهير الراغبة بالتشجيع طول الوقت وقد يكونوا واقفين من أجل دعم الفريق والهتاف بحماس، خاصة البوابتين 209 و210، إذا رغبت في التواجد للمشاهدة والاستمتاع فقط عليك التوجه لمدرجات الواجهة بين المرميين".

وأضافت "منطقة خلف المرمى الجنوبي مخصصة للعائلات والأطفال ليستمتعوا فيها بالهتاف والتشجيع".