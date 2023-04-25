الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على تراجع وانخفاض ودائع "فيرست ريبابليك" يعزز مخاوف القطاع المصرفي

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملاتها اليوم على تراجع بعد مجموعة متباينة من نتائج الشركات، فيما عزز انخفاض ودائع بنك فيرست ريبابليك المخاوف بشأن القطاع المصرفي.

ووفقا لرويترز هبط المؤشر داو جونز الصناعي عند بداية التداولات 47.06 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 33828.34 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 10.61 نقطة أو 0.26 في المائة إلى 4126.43 نقطة، فيما أستهل المؤشر ناسداك المجمع التداولات على انخفاض 68.40 نقطة أو 0.57 في المائة إلى 11968.81 نقطة.