"يو بي إس": نأمل باستكمال الاستحواذ على "كريدي سويس" قبل يوليو

أعلن بنك يو بي إس اليوم الثلاثاء، أنه من المرجح أن يكمل استحواذه على كريدي سويس قبل نهاية يونيو، حيث حقق البنك أرباحا صافية مخيبة في الربع الأول بلغت مليار دولار، وكانت كل الأنظار على الشكل الذي يتخذه أكبر بنك في سويسرا بينما يستعد لتنفيذ اندماجه الإنقاذي مع أقرب منافس محلي له.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته وكالة الأخبار المالية السويسرية، أن صافي أرباح الربع الأول لبنك يو بي إس، سيصل إلى 1.7 مليار دولار، انخفاضا من 2.1 مليار دولار في العام الماضي.

وانخفض صافي الدخل للربع الأول من خلال زيادة مخصصات التقاضي بمبلغ 665 مليون دولار لتسوية نزاع قديم مرتبط بأزمة الرهن العقاري الثانوي في الولايات المتحدة، وقال البنك إنه يجري مناقشات متقدمة مع وزارة العدل الأمريكية وأبلغ عن إحراز تقدم نحو تسوية القضية.

وقال يو بي إس، إنه شهد تدفقا صافيا لأموال جديدة إلى قسم إدارة الثروات العالمية بقيمة 28 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار جاءت في الأيام العشرة الأخيرة من شهر مارس، بعد إعلان الاستحواذ.

وقال سيرجيو إرموتي الرئيس التنفيذي، إنه سيوضح في أقرب وقت ممكن خلال الأشهر المقبلة كيف سيبدو المشهد بالنسبة للخدمات المصرفية المحلية داخل سويسرا، مبينا إن أي قرارات ستكون قائمة على حقائق، قائلا إن المناقشة العامة في هذه المرحلة "تستند بالكامل إلى الانفعالات وفي كثير من الحالات، غير مطلعة على الإطلاق، وشدد في مؤتمر عبر الهاتف على أن "كل ما نفعله يجب أن يكون مستداما وقابلا للتطبيق".

وهناك مخاوف داخل سويسرا بشأن الآلاف من التخفيضات المحتملة في الوظائف، إضافة إلى الحجم الهائل للبنك الجديد الذي يسحق خيارات المستهلكين والشركات، ومن المحتمل أن تكون أكبر من أن تنقذها الدولة إذا واجهت مشكلة.

وانخفضت أسهم يو بي إس، في التعاملات الصباحية في البورصة السويسرية يوم الثلاثاء. وتراجعت الأسهم بنسبة 3.9 في المائة عند 17.48 فرنك سويسري لكل منها في منتصف التعاملات الصباحية.

هدف الاستحواذ في الربع الثاني

في 19 مارس، قامت الحكومة السويسرية والبنك المركزي والمنظم المالي بتسليح يو بي إس في زواج بـ 3.25 مليار دولار لضمان عدم إفلاس منافسه الأصغر، ولكن الذي لا يزال "أكبر من أن يفشل"، وقال يو بي إس "نحن نركز على إتمام الاستحواذ على كريدي سويس، على الأرجح في الربع الثاني من 2023".

وأضاف "بينما نعترف بحجم وتعقيد دمج وإعادة هيكلة بنك كريدي سويس، نعتقد أن هذا المزيج يمثل فرصة فريدة لتحقيق قيمة كبيرة وطويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة لدينا"، ذاكرا إن الصفقة ستساعد في "تعزيز المكانة الرائدة للمركز المالي السويسري وستكون مفيدة للاقتصاد بأكمله".

وقال المحلل في مديري الاستثمار السويسريين فونتوبيل أندرياس فينديتي إن حالة الاستثمار في UBS "تغيرت من شركة مولدة لرأس المال ذات عوائد عالية من رأس المال للمساهمين، إلى قصة إعادة هيكلة معقدة"، وأضاف "لقد أمن UBS على الأقل سعرا معقولا وحماية كبيرة من الخسائر".

ركود يو بي إس

ونشر يو بي إس أمس الاثنين نتائجه الفصلية النهائية قبل الاندماج، وكشف عن الوضع اليائس الذي كان عليه عندما تم دفع صفقة الاستحواذ، حيث شهد سحب 68.6 مليار دولار في الربع الأول من 2023 وحده، معظمها في حالة ذعر حول وقت الاستحواذ، بعد سحب 10 مليار فرنك في الربع الرابع من العام الماضي.

وبينما قال بنك كريدي سويس إن هذه التدفقات الخارجة "خففت"، أقر بأنها "لم تتراجع بعد"، وأعلن عن أرباح صافية متضخمة بشكل مخادع للربع الأول، والتي تضخمت إلى 14 مليار دولار، ارتفاعا من خسارة كبيرة في العام السابق، لكن ذلك يعزى إلى حد كبير إلى شطب ديون كريدي سويس عالية المخاطر في صفقة الاستحواذ الطارئة، وحذر من وقوع خسائر "كبيرة".