الأسهم الأوروبية تتراجع بعد عودة مخاوف القطاع المصرفي إلى الواجهة

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم فيما يعكف المستثمرون على تقييم المزيد من نتائج الشركات والتعليقات الصادرة عن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة (07:18) بتوقيت جرينتش، متأثرا بتراجع قطاعي التعدين والبنوك 1.8 و1.5 في المائة على التوالي، فيما زاد مؤشر المواد الغذائية والمشروبات 0.2 في المائة.

وعادت مخاوف القطاع المصرفي إلى الواجهة بعدما أعلن بنك فيرست ريبابليك الأمريكي أن ودائعه تراجعت بأكثر من 100 مليار دولار في الربع الأخير وأنه يدرس خيارات مثل إعادة هيكلة ميزانيته العمومية.

كما نزل سهم بنك يو.بي.إس جروب 2.8 في المائة بعدما خصص المزيد من الأموال لتسوية علاقته برهون عقارية عالية المخاطر الأمر الذي تسبب في ضربة قوية لأرباحه في الربع الأول.

وقال فيليب لين المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي لصحيفة فرنسية إن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل، فيما ذكرت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي لصحيفة بوليتيكو أن رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس ليس مطروحا على الطاولة.

وارتفع سهم نستله 1.6 في المائة بعدما سجلت مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الأول.

