الاقتراض السنوي في بريطانيا يرتفع .. لكنه أقل من التوقعات

قفز الاقتراض الحكومي البريطاني العام الماضي، بسبب الدعم الهائل لسوق الطاقة، لكن التوقعات جاءت دون المستوى المطلوب، وهو ما قال محللون إنه يذكي الأمل في الحصول على هدايا قبل الانتخابات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن صافي اقتراض الحكومة للقطاع العام توسع إلى 139.2 مليار جنيه استرليني حتى نهاية مارس، وكان هذا رابع أعلى مبلغ سنوي منذ بدء السجلات ومقارنة بـ 121.1 مليار جنيه استرليني في العام السابق، عندما كانت الخزانة العامة بالفعل تحت ضغط هائل من الإنفاق على الجائحة.

ومع ذلك، فإن الاقتراض السنوي أقل بكثير من التوقعات الرسمية للدولة البالغة 152.4 مليار جنيه استرليني إلى جانب ميزانية الشهر الماضي، وتضخم الاقتراض في شهر مارس وحده إلى 21.5 مليار جنيه استرليني - وهو ثاني أعلى إجمالي على الإطلاق لهذا الشهر - بسبب تدابير دعم الطاقة.

وأطلقت الحكومة برئاسة ريشي سوناك العام الماضي، دعما للطاقة لتخفيف أزمة تكاليف المعيشة والتضخم المتفشي، الذي نجم عن ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال جيريمي هانت وزير المالية الذي لقبه الرسمي وزير الخزانة، "تعكس هذه الأرقام العواقب الحتمية لاقتراض مبالغ طائلة لمساعدة العائلات والشركات على مواجهة الوباء وأزمة الطاقة"، "لقد تقدمنا ​​لدعم الاقتصاد البريطاني في مواجهة صدمتين عالميتين، لكن لا يمكننا الاقتراض إلى الأبد".

في غضون ذلك، يتنافس حزب المحافظون الذي يتزعمه سوناك وحزب العمال المعارض الرئيس على المناصب قبل انتخابات متوقعة على نطاق واسع العام المقبل، ويمكن للاقتراض السنوي الأفضل من المتوقع أن يمنح الحكومة مساحة أكبر للهدايا لجذب الناخبين.

وقالت روث جريجوري الخبيرة الاقتصادية من شركة الاستشارات البحثية كابيتال إيكونوميكس، "الأخبار التي تفيد بأن إجمالي الاقتراض كان أقل من .. التي تم التنبؤ بها قبل شهر واحد فقط توفر للمستشار مجالا أكبر للمناورة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق قبل الانتخابات العامة المقبلة".