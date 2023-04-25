الأسهم اليابانية تقترب من أعلى مستوى لها في 8 أشهر

سجلت الأسهم اليابانية ارتفاعا طفيفا اليوم ولامس مؤشر نيكاي أعلى مستوى في ثمانية أشهر، وسط تفاؤل إزاء نتائج مجموعة من الشركات وتوسيع الدعم الحكومي لإنتاج الرقائق.

وتراجع الزخم في جلسة ما بعد الظهيرة متأثرا بأسهم شركات إنتاج الصلب وسط مؤشرات على ضعف الطلب من الصين.

وصعد المؤشر نيكاي 0.09 في المائة ليغلق عند 28620.07 نقطة، مواصلا الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي. وسبق أن قفز المؤشر في التعاملات المبكرة 0.75 في المائة إلى 28806.69، وهو أعلى مستوى منذ 19 أغسطس آب 2022.

كما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.24 في المائة إلى 2042.15 نقطة.

وقفز سهم ميتسوبيشي إلكتريك 3.28 في المائة ليتصدر الأسهم الرابحة على المؤشر نيكاي بعد أن قالت الشركة إنها ستفصل نشاطها في مجال الأنظمة الصوتية للسيارات. كما صعد سهم نيديك كورب لصناعة السيارات 0.92 في المائة، إذ محت التقديرات المتفائلة لأرباح العام ككل أثر الخسارة الفصلية التي تم الإعلان عنها أمس.

وصعدت أسهم الرقائق بعدما قال وزير الصناعة ياسوتوشي نيشيمورا إن اليابان تعتزم تقديم دعم إضافي لشركة رابيدوس لتصنيع الرقائق، التي تخطط لبناء مصنع حديث في جزيرة هوكايدو في الشمال.

وهبط سهم نيبون ستيل 3.8 في المائة فيما تراجع سهم كوبي ستيل 3 في المائة ليكونا أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي. وانخفضت الأسعار المرجعية لخام الحديد والصلب أمس إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني.

