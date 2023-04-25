النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين للطلب الصيني

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها الجلسة الماضية في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون الطلب القوي على السفر خلال فترة العطلة في الصين الذي قد يدعم الطلب على الوقود مع احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في دول أخرى لتباطؤ النمو الاقتصادي.

وبحسب "رويترز" تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.66 دولار للبرميل بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.70 دولار للبرميل.

ارتفعت العقود الآجلة للخام أكثر من واحد في المائة أمس الاثنين وسط تفاؤل بأن يؤدي السفر خلال فترة العطلة في الصين لزيادة الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتشير حجوزات السفر إلى الخارج في الصين خلال عطلة عيد العمال إلى استمرار تعافي حركة السفر إلى الدول الآسيوية. إلا أن الأعداد ما زالت بعيدة عن مستويات ما قبل الجائحة مع ارتفاع تكلفة الرحلات الطويلة وعدم وجود العدد الكافي منها.

لكن المستثمرين لا يزالون قلقين من احتمال أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لكبح التضخم، وهو ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي ويضر بالطلب على الطاقة.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعات لجان السياسة النقدية لديهم خلال الأسبوع الأول من مايو.