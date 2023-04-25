ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار وسط ترقب لحركة الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم مدعومة بتراجع الدولار بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي التالية فيما يخص سعر الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1996.99 دولار للأوقية بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة مسجلة 2005.50 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة، وهو ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأظهر تقرير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أمس الاثنين انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تكساس في أبريل، وهو ما سلط الضوء على الآثار الاقتصادية لدورة التشديد النقدي التي ينفذها "الفيدرالي".

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم وعدم التيقن الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وتظهر خدمة فيدووتش من "سي إم إي" أن الأسواق تتوقع بنسبة 90.5 في المائة أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي الثاني والثالث من مايو.

وارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 25.22 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.5 في المائة إلى 1087.70 دولار وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1536.56 دولار.