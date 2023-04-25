تقارب اقتصادي .. كوريا الجنوبية تعيد اليابان إلى قائمتها البيضاء للشركاء التجاريين

أعادت كوريا الجنوبية اليابان أمس، إلى "قائمتها البيضاء" للشركاء التجاريين الموثوق بهم، بعد ثلاثة أعوام من رفعها من القائمة، في خطوة تظهر التقارب الثنائي وتهدف إلى تحسين العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الثنائية، وفقا لوزارة الصناعة في سيئول.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية أمس، أن وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا أصدرت مراجعة لإشعارها العام بشأن الصادرات والواردات من العناصر الاستراتيجية داعية إلى استعادة وضع التجارة سريعة المسار مع اليابان، ما يسمح للشركات التي تصدر مواد استراتيجية إلى اليابان بإنجاز أعمال المراجعة بوتيرة أسرع والأعمال الورقية بشكل أبسط.

ويرتفع بهذه الخطوة عدد الدول التي تم منحها معاملة تفضيلية إلى 29 دولة من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وفي 2019، حذفت كوريا اليابان من قائمتها البيضاء بعدما حذفت طوكيو سيئول من قائمتها فيما بدا انتقاما من حكم محكمة سيئول العليا قبل عام على شركات يابانية بتعويض ضحايا العمل القسري من الكوريين في فترة الحرب 1945 - 1910.

وتعهد الجانبان الشهر الماضي بإعادة الوضع إلى سابق عهده بعد أن أعلنت كوريا خططا لتعويض الضحايا دون مطالبة اليابان بتقديم إسهامات. ولم تقدم اليابان بعد تفاصيل حول موعد عودة كوريا إلى قائمتها البيضاء التجارية، رغم أن المسؤولين الكوريين قالوا إن طوكيو بحاجة إلى إجراءات محلية أطول للمراجعة القانونية اللازمة.

وبدأ مسؤولون على مستوى المديرين من سيئول وطوكيو جولة أخرى من المحادثات التجارية في طوكيو أمس بعد اجتماع في سيئول الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، أعلنت شركة صناعة الإطارات الكورية الجنوبية "هانكوك تاير آند تكنولوجي" أمس، بدء توريد الإطارات لسيارة كهربائية في فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) التي طورتها شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية الناشئة "ليب موتور".

وقالت "هانكوك" وهي سابع أكبر منتج للإطارات في العالم إنها بدأت توريد إطاراتها عالية الأداء طراز فينتوس إس1 إيفو3 إي.في للسيارة سي 11 من إنتاج ليب موتورز منذ الربع الأول من العام الحالي.

وتورد "هانكوك" إطاراتها لاستخدامها كمكون أصلي في 320 طراز سيارات مختلفا، تنتجها 46 شركة سيارات أجنبية منها أودي، وبي.إم.دبليو، ومرسيدس، وبورشه الألمانية للسيارات الفارهة. وأضافت "يونهاب" إلى أن توريد الإطارات لاستخدامها كمكون أصلي في السيارات لا يحقق عائدا كبيرا لشركة صناعة الإطارات، لكنه يضمن مساعدة شركات صناعة السيارات الكبرى على تحسين صورة العلامة التجارية لشركة الإطارات الموردة، وهو ما يساعد على زيادة أسعار هذه الإطارات في سوق التجزئة وتحسين صورتها.

وتحقق "هانكوك تاير" نحو 80 في المائة من إيراداتها من الأسواق الخارجية، وهي تمتلك ثمانية مصانع منها مصنعان في كوريا الجنوبية وواحد في المجر وآخر في الولايات المتحدة وثلاثة في الصين ومصنع في إندونيسيا، ويصل إنتاج هذه المصانع إلى نحو 102 مليون إطار سنويا.