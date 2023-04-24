مباحثات سعودية - إماراتية لبحث وقف التصعيد في السودان

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الشيخ ‏عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي بداية الاتصال، هنّأ وزير الخارجية الإماراتي، وزير الخارجية بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، مثمناً دور المملكة في إجلاء رعايا دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عمليات الإجلاء الجارية حالياً.

كما بحث الوزيران الجهود الدولية المبذولة لوقف تطورات الأوضاع في السودان، والسبل الملائمة لوقف التصعيد بما من شأنه حماية المدنيين ووقف العنف هناك.