الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على تراجع وسط ترقب لنتائج وبيانات اقتصادية

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملاتها على تراجع طفيف اليوم فيما يترقب المستثمرون نتائج شركات عملاقة وبيانات رئيسية قد تمثل مؤشرا على السياسة النقدية التي سيتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 3.92 نقطة أو 0.01 بالمئة عند الفتح إلى 33805.04 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 1.45 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 4132.07، فيما استهل المؤشر ناسداك المجمع التداولات على نزول 18.99 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 12053.47 نقطة.