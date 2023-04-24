 الهلال في كأس الملك.. رقم جديد وآخر في الطريق وتملك الكأس للأبد                

أصبح فريق الهلال لكرة القدم ثالث فريق يصل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الـ 18 في تاريخ البطولة منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1957 (منذ 66 عاما)، وسيكون أمام الهلال رقم جديد في حال ونجح في التتويج باللقب العاشر إضافة لتملك نموذج الكأس للأبد.

ويعد الهلال مع الأهلي والاتحاد أكثر الأندية السعودية وصولاً للنهائي بعد 48 نسخة أقيمت، لكن الأهلي والذي هبط لمصاف أندية الدرجة الأولى الأكثر تحقيقاً للقب بـ 13 لقب.

وحقق الأهلي لقب البطولة أعوام: 1962، 1965، 1969، 1970، 1971، 1972، 1977، 1978، 1979، 1983، 2011، 2012، و2016.

وسيكون أمام الهلال فرصة جديدة لتحقيق رقم جديد وتجاوز نظيره الاتحاد في عدد مرات تحقيق اللقب بـ (10 ألقاب)، حيث نجح أمس في التأهل للنهائي بعد تغلبه على الاتحاد 1/0 في الدور النصف النهائي.

ونجح الهلال في تحقيق لقب البطولة أعوام: 1961، 1964، 1980، 1982، 1984، 1989، 2015، 2017، و2020.

في المقابل، حقق الاتحاد ألقابه في البطولة أعوام: 1958، 1959، 1960، 1963، 1967، 1988، 2010، 2013، و2018.

كما يعد الهلال الأوفر حظا لتملك نموذج كأس خادم الحرمين الشريفين، في نسخته الحالية.

وظهرت الكأس الذهبية الأغلى لأول مرة في الـ24 من حزيران (يونيو) 2011 في النهائي الذي جمع الأهلي بالاتحاد، وحققه الأول بركلات الترجيح 4 / 0 عقب انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية 0/0.

وفي حال نال الهلال اللقب، ستظهر في النسخة المقبلة نسخة جديدة، ويبدأ معه احتساب عدد مرات الفوز لكل ناد جديد.

وتنص المادة (57) من لائحة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن يمتلك الكأس من يحققه ثلاث مرات متتالية أو أربع مرات مختلفة، حيث يأتي الهلال أولا كونه قد حققه بعد 2011 ثلاث مرات أعوام: 2015، 2017، و2020.

وصممت شركة برتوني الإيطالية الكأس المصنوعة من الذهب الخالص، وذلك بارتفاع 40 سنتيمترا، ووزن أربعة كيلو جرامات، المرصع بحجر الملاكيت الخالص.

وسيضمن الفريقان المتأهلان للمباراة النهائية الحصول على خمسة ملايين ريال، فيما يضاف للبطل خمسة ملايين أخرى عليها، وهي جائزة البطولة.