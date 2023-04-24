الاتحاد الآسيوي يتسلم "الدرة" الأربعاء .. و 10 آلاف دولار غرامة المخالفين

ينتظر أن يتسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استاد الملك فهد الدولي "درة الملاعب" في الرياض بعد غداً الأربعاء، وذلك قبل ذهاب الدور النهائي من دوري أبطال آسيا، على أن يتسلم الأربعاء الذي يليه استاد سايتاما 2002 في طوكيو.

ويقام الدور النهائي القاري بين الهلال الفائز باللقب 2019، و2021، وأوراوا ريد دايموندز الياباني المتوج بطلا 2017، حيث تقام مباراة الذهاب السبت المقبل، على أن تجرى مباراة الإياب في السادس من مايو المقبل.

وأبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الناديين المضيفين لمباراتي الدور النهائي عن طريق الاتحادين الأهليين بعد إقامة أي مباراة كرة قدم قبل صافرة البداية بيومين على الأقل أو أي أحداث أو أنشطة أخرى، وقال "يجب تسليم الملعبين إلى الاتحاد الآسيوي لاستخدامه الحصري خلال هذه الفترة".

وشدد الآسيوي على رصده مبلغ 10 ألاف دولار (37,505 ريال) كمخالفة لمن لا يمثل للتعليمات، وقال "ستكون هناك عقوبات أخرى من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي تفرض وفقا لتقديرها".

الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي أشترط على الناديين وخاصة المضيف لمواجهة الإياب في الدور النهائي إقامة المباراتين على ملعب معتمد من الاتحاد الآسيوي بسعة لا تقل عن 40 ألف متفرج، وأنه لا يمكن للنادي تغيير ملعبه ما لم يضطر إلى القيام بذلك بسبب ظروف خارجة عن إرادته، وأن يقدم أدلة إلى الاتحاد الآسيوي وأن يكون ذلك قبل ثلاثين يومًا قبل المباراة المقبلة على أرضه.