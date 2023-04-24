316.5 ألف يورو متوسط الثروات المعيشية للأسر في ألمانيا

ارتفعت ثروات السكان في ألمانيا من أصول مالية وأصول عينية مثل العقارات، إلى قيمة قياسية خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك في الدراسة التي أجراها المركزي الألماني، أوضحت أن صافي أصول الأسر المعيشية الخاصة وصل في 2021، بعد خصم الديون إلى 316.5 ألف يورو في المتوسط، بارتفاع 83.6 ألف يورو، مقارنة بصافي الأصول قبل 4 أعوام وبارتفاع 121.3 ألف يورو مقارنة بـ 2011.

وأفادت تقديرات البنك، بأن الحماس للادخار بسبب تقيد خيارات الاستهلاك خلال الجائحة، كان من بين العوامل التي أسهمت في ارتفاع الأصول، مبينا أنه انخفض بشكل طفيف التفاوت في الثروات، بسبب أمور كالمدخرات الإضافية المتراكمة خلال الجائحة"، لكن البنك رأى أنه يتعين التمهل لمتابعة مدى استمرار هذا التطور.

وأوضحت الدراسة أن أغنى 10 في المائة، من الأسر المعيشية الخاصة في أكبر اقتصاد في أوروبا، استأثرت بـ 56 في المائة من إجمالي صافي الثروة، بينما يمتلك النصف الأدنى من الأسر نسبة ضئيلة تبلغ 3 في المائة.

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يقوم فيها البنك بإعداد هذه الدراسة، وشملت الدراسة 4,119 أسرة معيشية أعطت معلومات عن ثرواتها من عقارات وسيارات ومجموعات قيمة وحلي وأرصدة في حسابات توفير وحسابات جارية وحسابات الادخار لغرض البناء وأسهم والتأمين على الحياة، وشمل جانب الديون الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية وقروض الطلاب.

وتم إجراء الدراسة في الفترة بين أبريل 2021 حتى أوائل يناير 2022، وتعذر تقدير التداعيات التي خلفتها التطورات التي حدثت منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، على حجم الثروات، وتضمنت هذه التطورات ارتفاع التضخم والفوائد وانخفاض أسعار العقارات.