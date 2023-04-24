بسبب ارتفاع التكاليف .. سلسلة مطاعم إيطالية تغلق 46 فرعا في بريطانيا

تعتزم سلسلة مطاعم "بريزو" الإيطالية، إغلاق 46 فرعا خاسرا في بريطانيا، بعد أن تضررت بشدة من ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الغذائية، وإن 810 عاملا قد يتعرضون للتسريح من العمل، كجزء من الإصلاحات، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقال رؤساء الشركات الخاصة، إن خفض عدد الفروع، الذي يعد جزءا من مراجعة إستراتيجية أوسع، سيؤثر على المواقع التي ثبت فيها أن التعافي بعد كوفيد أصعب مما كنا نأمل.

وستبقي عملية التغيير على 97 فرعا و 2000 موظف، وقالت سلسلة المطاعم إن عمليات الإغلاق ستؤثر على بعض المواقع في الشوارع الرئيسية، حيث تتحول بشكل أكبر نحو المواقع الموجودة في مواقع أفضل لتلبية عادات المستهلكين المتغيرة، مثل مراكز التسوق والوجهات السياحية.

وتم إطلاع الموظفين على عمليات الإغلاق صباح اليوم الاثنين، مع بدء عملية تشاور، وقالت الشركة إنها ستعمل على إعادة توزيع أكبر عدد ممكن من الموظفين داخليا، وستدعم الآخرين في فرص عمل جديدة، وتأتي خطة الإغلاق الحالية بعد عامين من إغلاق المجموعة سابقا 22 مطعما وإلغاء 216 وظيفة.