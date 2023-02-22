«مورجان ستانلي» يرفع تقديراته لنمو الطلب على النفط 36 %

رفع "مورجان ستانلي" تقديراته لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 36 في المائة، استنادا إلى الزخم المتزايد نتيجة رفع الصين القيود المرتبطة بجائحة كوفيد - 19 وانتعاش قطاع الطيران، لكنه أشار إلى أن زيادة المعروض من روسيا سيعوض ذلك الزخم.وقال البنك في مذكرة بتاريخ أمس الأول، "إن الاستهلاك العالمي للنفط من المتوقع أن يرتفع نحو 1.9 مليون برميل يوميا مقارنة بتوقعاته السابقة بأن يبلغ النمو 1.4 مليون برميل يوميا".وذكر البنك "مؤشرات حركة النقل في الصين، مثل الازدحام، ترتفع بشكل مطرد"، بينما "عززت جداول رحلات الطيران توقعات الطلب على وقود الطائرات". وكتب محللون في البنك أن الإمدادات من روسيا كانت أكبر من المتوقع، ما أدى إلى عجز أقل قليلا مما كان مفترضا في النصف الثاني من العام، وبالتالي قلص المحللون توقعاتهم لسعر خام برنت في تلك الفترة إلى ما بين 90 دولارا ومائة دولار للبرميل مما بين مائة دولار و110 دولارات في السابق.وتابع "توقعنا في السابق انخفاضا بنحو مليون برميل يوميا على أساس سنوي في 2023، ثم عدلناه إلى 0.4 مليون برميل يوميا"، في إشارة إلى توقعاته لإنتاج روسيا بالمليون برميل يوميا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خفض "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر خام برنت لـ2023 ورفع توقعاته للإمدادات العالمية لعامي 2023 و2024. وكانت أبرز التعديلات الصعودية من نصيب روسيا وقازاخستان والولايات المتحدة.