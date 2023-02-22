بالأزياء التراثية .. أطفال الجوف يحتفلون بيوم التأسيس

يحتفل أطفال منطقة الجوف في احتفالات المملكة بيوم التأسيس بارتداء الأزياء الشعبية التقليدية في مواقع الاحتفالات وأخذ الصور التذكارية بالزي الشعبي ليوم تأسيس السعودية.

ووثقت عدسة "واس" فرحة الأطفال من خلال مشاركتهم في فعاليات الليوان بجوار المركز الحضاري بمدينة سكاكا التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تشمل الأسواق الشعبية والأزياء التقليدية السعودية، إلى جانب المعارض التفاعلية والندوات الثقافية، والعروض المسرحية التاريخية والحرف اليدوية والأسر المنتجة.