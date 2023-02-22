ارتفاع طفيف للذهب وسط ترقب لمحضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لمحضر أحدث اجتماعات السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" لتقييم فرص مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1835.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1844 دولارا للأوقية.

ورغم أن الذهب يعد أداة للتحوط من التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، ومن المقرر نشر محضر أحدث اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

ورفع البنك الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي جرى يومي 31 يناير و1 فبراير ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الرئيسة فوق مستوى 5 في المائة بحلول مايو على أن تبلغ الفائدة ذروتها عند 5.347 في المائة في يوليو.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 21.83 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 944.18 دولار. ونزل المعدنان من أعلى مستوياتهما في أسبوع المسجل أمس الثلاثاء، وانخفض البلاديوم 0.4 في المائة مسجلا 1518.92 دولار للأوقية.