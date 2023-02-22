تراجع أرباح سلسلة متاجر "وول وورثز" .. بلغت 577 مليون دولار

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الأسترالية وول وورثز جروب ليمتد اليوم تراجع صافي أرباحها بعد حساب الضرائب خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حتى أول يناير الماضي إلى 845 مليون دولار أسترالي (577.13 مليون دولار أمريكي) مقابل 7.06 مليار دولار أسترالي خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي والتي شهدت أرباحا استثنائية غير متكررة نتيجة صفقة التخارج من إنديفور جروب. وتراجعت أرباح السهم الواحد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 67 سنتا أستراليا مقابل 571 سنتا خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

في الوقت نفسه زادت الأرباح القابلة للتوزيع للشركة الأم قبل حساب البنود الخاصة 14 في المائة إلى 907 ملايين دولار أسترالي مقارنة بالنصف الأول من العام المالي الماضي. كما أعلنت الشركة الأم اعتزامها صرف توزيعات نقدية بقيمة 46 سنتا للسهم الواحد بزيادة 17.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بما يعكس النمو القوي لأرباحها نصف السنوية.

وقال براد باندوكسي الرئيس التنفيذي لسلسلة وول وورثز جروب إن "نتائجنا خلال النصف الأول استفادت من التركيز على تحسين تجربة التسوق لعملائنا، واستعادة قوتنا التشغيلية، وعدم تكرار نفقات تحليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد التي كانت موجودة في العام الماضي والنشاط التجاري الموسمي القوي". وزادت مبيعات السلسلة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 4 في المائة سنويا إلى 33.2 مليار دولار.