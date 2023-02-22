الأسهم السعودية دون مستويات 10300 نقطة .. نشاط شرائي مع انخفاض حدة التذبذب 16 %

تراجعت الأسهم السعودية لتغلق عند 10269 نقطة فاقدة 101 نقطة ما يعادل 0.98 في المائة لتصل إلى أدنى مستوياتها في شهرين، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 1.2 في المائة إلى 1401 نقطة، ليظهر ضغط الأسهم القيادية على المؤشر، بينما الأسهم المتوسطة الصغيرة حققت أداء أفضل.وأشير في التحليل السابق إلى تراجع محتمل في حدة التذبذب حيث سجلت انخفاضا بنحو 16 في المائة، واستطاعت السوق أن تقلص جزءا من خسائرها بنحو ثماني نقاط في جلسة مزاد الإغلاق، قد تكون هذه بداية لنشاط المشترين وبحث السوق عن التماسك عند المستويات الحالية واستعادة 10300 نقطة، بينما عجز السوق عن ذلك يظهر أنها لا تقبل بالأسعار الحالية، ما يدفع بامتداد موجة التراجع حتى 10140 نقطة وقد تصل إلى 10000 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 10370 نقطة، وكان الأدنى عند 10235 نقطة خاسرا 1.3 في المائة. وفي نهاية التداول أغلق عند 10269 نقطة فاقدا 101 نقطة بنحو 0.98 في المائة. وتراجعت السيولة 2.8 في المائة بواقع 97 مليونا، لتصل إلى 3.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة بما يعادل 9.6 مليون إلى 118 مليون سهم متداول، أما الصفقات فاستقرت عند 293 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التأمين" بنحو 0.66 في المائة، يليه "الأدوية" بـ0.65 في المائة، وحل ثالثا "النقل" 0.44 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 2.1 في المائة، ثم "المرافق العامة" بمقدار 1.86 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بـ1.64 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 21 في المائة بقيمة 711 مليون ريال، يليه "البنوك" 20 في المائة ما يمثل 684 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 10 في المائة بنحو 322 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الوطنية" بنحو 5.3 في المائة ليبلغ 15.80 ريال، يليه "تنمية" بـ5.2 في المائة ليصل إلى 122 ريالا، وحل ثالثا سهم "جي أي جي" 3.3 في المائة حيث أغلق عند 27.90 ريال.في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "تهامة" بواقع 9.4 في المائة ليغلق عند 70.30 ريال، يليه "دار الأركان" بـ6.8 في المائة إلى 13 ريالا، وحل ثالثا سهم البنك العربي بمقدار 4.6 في المائة ليقفل عند 24.66 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 297 مليون ريال، يليه "إس تي سي" بنحو 193 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بـ152 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية