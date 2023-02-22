تراجع بورصات الخليج وسط مخاوف من استمرار «الفيدرالي» في رفع الفائدة

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج على انخفاض أمس على أثر تراجع أسعار النفط والبورصات العالمية، وسط مخاوف المستثمرين من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم.وينتظر المستثمرون محضر الاجتماع الذي من المقرر أن يعقده مجلس "الفيدرالي" اليوم، بعد البيانات الأخيرة المتعلقة بالتضخم الأساسي، التي زادت من احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار، وتقتفي عادة أثر سياسة المركزي الأمريكي المالية.وبحسب "رويترز"، انخفض مؤشر أبو ظبي 0.3 في المائة مدفوعا بانخفاض 2 في المائة في سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة وتراجع سهم شركة الدار العقارية 1.5 في المائة.وهبط مؤشر دبي الرئيس 0.1 في المائة متأثرا بخسائر في جميع القطاعات تقريبا مع هبوط سهم "إعمار العقارية" 1.6 في المائة وبنك دبي الإسلامي 0.7 في المائة.وتراجع مؤشر قطر 0.2 في المائة لينهي أربع جلسات متتالية من المكاسب. وانخفض سهم بنك دخان 31.2 في المائة بعد أن بدأ التداول أمس بسعر افتتاح قدره أربعة ريالات قطرية وأغلق عند 2.992 ريال قطري.وتراجع مؤشر مسقط 0.67 في المائة ليغلق عند مستوى 4633 نقطة. وانخفض مؤشر البحرين 0.11 في المائة إلى 1936 نقطة، بضغط قطاعي المال والصناعات. واستقر مؤشر الكويت عند 8224 نقطة.وفي القاهرة، أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية على ارتفاع 1.3 في المائة، لينهي ثلاث جلسات من الخسائر، مع صعود معظم الأسهم المدرجة فيه. وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 1.4 في المائة وسهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات 6.2 في المائة.