«نمو» تتراجع 1.4 % بتداولات قيمتها 18 مليون ريال

هبطت السوق الموازية "نمو" 269 نقطة بواقع 1.4 في المائة إلى 19017 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 23 في المائة ما يعادل 2.5 مليون إلى 18 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 44 في المائة بنحو 119 ألف لتبلغ 389 ألف سهم متداول، أما الصفقات فبلغت 1.9 ألف صفقة متراجعة 66 صفقة ما يعادل 3.2 في المائة.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "القمم" بنحو 8.8 في المائة ليبلغ 73 ريالا، يليه "نت وركرس" بـ2.8 في المائة ليصل إلى 58 ريالا، وحل ثالثا سهم "رؤوم" 0.18 في المائة حيث أغلق عند 113.60 ريال.في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "تدوير" بواقع 6.1 في المائة ليغلق عند 70.40 ريال، يليه "برج المعرفة" بمقدار 5.7 في المائة إلى 79.20 ريال، وحل ثالثا سهم "ابيكو" بـ5.3 في المائة مقفلا عند 38.70 ريال.وكان الأعلى تداولا "مياه الجوف" بنحو 3.6 مليون ريال، ثم "أسمنت الرياض" بقيمة 2.7 مليون ريال، وحل ثالثا "جاهز" بمبلغ 1.7 مليون ريال.