العراق يوقع 6 عقود لتطوير حقول نفط وغاز .. تراخيص استثمار جديدة قريبا

أكد رئيس الحكومة العراقية، أمس أن التوجه نحو استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي في البلاد "نابع من قناعة راسخة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تشكل محورا أساسيا في البرنامج الحكومي".ووفقا لـ"الألمانية" قال محمد شياع السوداني، خلال كلمة ألقاها في حفل مراسم التوقيع النهائي على ستة عقود لتطوير حقول النفط والغاز الحدودية مع شركات صينية وإماراتية، إن "تأخر تنفيذ جولة التراخيص الخامسة كبد العراق خسائر كبيرة وأضرارا بيئية مؤسفة".وصرح باسم محمد خضير وكيل وزارة النفط العراقية أن العقود ستضيف إنتاجا بنحو 250 ألف برميل يوميا ومليون قدم مكعبة من الغاز.وقال خضير، في تصريح صحافي خلال مراسم التوقيع على عقود تطوير الحقول في محافظات البصرة وميسان وديالى، إن هذا الإنتاج لسد متطلبات الاستهلاك المحلي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن العقود توزعت بواقع ثلاثة مع شركة الهلال الإماراتية وثلاثة مع شركتين صينيتين، وهو توقيع نهائي حيث ستباشر الشركات عملها في العراق.وأوضح أن وزارة النفط تخطط لطرح جولة تراخيص جديدة لاستثمار عدد من الحقول الغازية في الصحراء الغربية في المستقبل القريب في إطار مساعي العراق لاستثمار قدراته من النفط الخام والغاز.وذكر خضير أن خطوات العراق المستقبلية ستتركز على استثمار الغاز المصاحب والحر لسد متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية وإيقاف عمليات حرق الغاز.وشملت العقود تطوير وإنتاج الغاز في حقول كلابات وقمر والخشم الأحمر وإنجانة وخضر الماء، لحساب شركة الهلال الإماراتية وهي تتركز في محافظتي ديالى والبصرة.وشملت العقود مع الشركات الصينية استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية في حقل نفط خانة في محافظة ديالى لحساب شركة "جيو جيد" الصينية وتطوير وإنتاج حقل الحويزة النفطي في محافظة ميسان وتمت إحالته إلى الشركة نفسها.وحصلت شركة "يو آي جي"الصينية على عقد تطوير وإنتاج حقل السندباد النفطي في محافظة البصرة. ويبلغ معدل إنتاج النفط الخام في العراق حاليا أربعة ملايين و500 ألف برميل يوميا أغلبها من الحقول الجنوبية في محافظة البصرة.