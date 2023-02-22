الذهب حبيس نطاق ضيق مع امتناع المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة

تحرك الذهب في نطاق ضيق مع امتناع المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر في استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بأسعار الفائدة.وانخفض الذهب 0.1 في المائة إلى 1838.66 دولار للأوقية "الأونصة"، فيما يجري تداوله في نطاق سبعة دولارات. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1846.70 دولار.وتثني أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها خسرت منذ ذلك الحين نحو 6 في المائة بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي وتوازن سوق العمل، ما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة فترة أطول.وسيصدر محضر اجتماع السياسة الأخير للمركزي الأمريكي اليوم. وتتوقع أسواق المال أن يرفع البنك أسعار الفائدة القياسية فوق 5 في المائة بحلول مايو، وإلى ذروة 5.3 في المائة في يوليو.ويترقب المستثمرون كذلك بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساس في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي وأرقام الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها هذا الأسبوع.وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة، ما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 في المائة إلى 21.72 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 في المائة إلى 924.88 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1498.72 دولار.في سياق متصل، حام الدولار عند أعلى مستوى في ستة أسابيع قبيل إعلان بيانات اقتصادية قد تساعد على تحديد اتجاه أسعار الفائدة مستقبلا، بينما انخفض اليورو قبيل إعلان بيانات شهرية بشأن نشاط شركات.ورفعت بيانات قوية لسوق العمل الأمريكية واستمرار التضخم في مستويات مرتفعة توقعات بمواصلة رفع الفائدة الأمريكية، ودعمت ارتفاع الدولار هذا الشهر.وبعد يوم هادئ الإثنين لعطلة يوم الرئيس في الولايات المتحدة، جرى تداول الدولار مقابل 134.65 ين بارتفاع 0.3 في المائة. وارتفع 0.2 في المائة مقابل اليورو عند 1.0665 دولار.ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل زيادة لرابع أسبوع على التوالي، وصعد 1.7 في المائة منذ بداية فبراير، لكنه استقر عند نحو 104 متراجعا عن أعلى مستوى في ستة أسابيع سجله الجمعة عند 104.67.وانخفض الدولار الأسترالي 0.5 في المائة إلى 0.6878 دولار، متخليا عن بعض المكاسب، التي حققها في اليوم السابق.وانخفض الجنيه الاسترليني 0.3 في المائة مقابل الدولار إلى 1.20065 دولار، لكنه حقق أداء أفضل أمام اليورو، وجرى تداوله مقابل 88.81 بنس.