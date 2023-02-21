نسخة رقمية عبر "الميتافيرس" تتيح دخول موقع الحجر في السعودية

موقع للتراث العالمي في السعودية يدخل عالم الميتافيرس أتيحت نسخة رقمية من موقع الحجر المدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو وتوفر للسياح فرصة للدخول إلى المقابر الضخمة التي لا يمكن الوصول إليها في العالم الحقيقي عن طريق زيارة افتراضية.

وقال أحمد داود من الهيئة الملكية لمحافظة العلا لوكالة رويترز: "في أثناء زيارتك للموقع في العالم الحقيقي، لن تتمكن من الوصول إلى داخل المقابر، لأنها منطقة حساسة للغاية، إنه موقع قديم، ولكن إذا قمت بزيارة نفس الموقع على الميتافيرس ستتمكن من دخول المقابر واستكشافها من الداخل، ترى ما فيها كما هي في العالم الحقيقي لأننا قمنا بمسح ثلاثي الأبعاد لتوفير نسخة طبق الأصل منها على الميتافيرس ويمكنك استكشافها من خلال زيارة الموقع بصورتك الرمزية".