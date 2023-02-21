إيطاليا ترفع تقديراتها لعجز الميزانية خلال السنوات الماضية

يعتزم معهد الإحصاء الإيطالي "آيستات" تعديل تقديرات عجز الميزانية خلال السنوات الأخيرة وهو ما يمكن أن يرفع العجز إلى حوالي 10% في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي، مع إضافة تكاليف تخفيضات ضريبية وصفها وزير المالية الإيطالي مؤخرا بأنها متهورة.

وأشارت بلومبيرج إلى أن آيستات يعتزم إضافة تأثيرات التخفيضات الضريبية السخية التي كانت تستهدف في البداية تحفيز عمليات تجديد المباني بهدف الحفاظ على البيئة إلى الحسابات الوطنية.

ومن المقرر إجراء هذه المراجعة أول مارس المقبل، وقد تشمل ميزانية عامي 2021 و2022، ولم يتضح حتى الآن العجز المحتمل في ميزانية العام الحالي.

ويأتي ذلك في حين تبلغ قيمة ميزانية عام 2023، أكثر من 30 مليار يورو(31.9 مليار دولار)، تركز بالأساس على إجراءات الطاقة، بما في ذلك الحفاظ على تكاليف الفواتير.