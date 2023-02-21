ارتفاع أرباح "دور" إلى 40 مليون ريال في 2022

أعلنت شركة دور للضيافة عن النتائج المالية السنوية المنتهية لعام 2022 حيث حققت الشركة صافي ربح 40 مليون ريال مقارنة بـ 1.2 مليون في العام السابق بارتفاع 3260% .

ويعود سبب إرتفاع صافي الربح لهذا العام مقارنة بالعام السابق إلى النمو الايجابي لإيرادات الشركة حيث ارتفعت الايرادات بنسبة 20.1% عن العام السابق بسبب تحسن ايرادات فنادق الشركة نظراً لإنتعاش موسم العمرة والحج وإرتفاع الطلب على الفنادق بمدينة الرياض بسبب إقامة العديد من المؤتمرات والفعاليات وإرتفاع إيرادات القطاع العقاري بسبب إكتمال إشغال المجمعات السكنية وقد أدى ذلك التحسن إلى إرتفاع الربح التشغيلي لهذا العام بمبلغ 35.7 مليون ريال وبنسبة 136.2% عن العام السابق كما أرتفع صافي ربح الشركة لهذا العام بمبلغ 38.9 مليون ريال عن العام السابق.