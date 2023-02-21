أزمة طماطم تضرب بريطانيا

تواجه بريطانيا نقصا في الطماطم، بعد أن تضررت الإمدادات لمحلات السوبر ماركت، بسبب تعطل المحاصيل في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، وقال بائعو البقالة إن الوضع تفاقم بسبب انخفاض الإنتاج الشتوي في البيوت البلاستيكية المحمية في المملكة المتحدة وهولندا لارتفاع تكاليف الطاقة.

وقال أندرو أوبي، مدير الغذاء والاستدامة في اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) الذي يمثل المتاجر الكبرى، الطقس السيئ في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا أضر بمحاصيل مختلفة بما في ذلك الطماطم والفلفل، وأضاف "بينما من المتوقع أن يستمر الاضطراب لبضعة أسابيع، فإن المتاجر الكبرى بارعة في إدارة مشكلات سلسلة التوريد وتعمل مع المزارعين لضمان تمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة".

وعلى هذا الصعيد انتشرت بسخرية من هذا المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، صور أرفف الفواكه والخضراوات الفارغة، مع نقص في الطماطم بشكل خاص، وعلى الرغم من الاكتفاء الذاتي إلى حد كبير في الصيف ، تستورد بريطانيا عادة 95 في المائة من الطماطم و90 في المائة من الخس من ديسمبر إلى مارس، وفقا لبيانات BRC. كما أعرب المنتجون الإسبان عن قلقهم.

وقالت رابطة منظمات منتجي الفاكهة والخضراوات في ألميريا ، كوكسفال، في بيان: "بدأ الوضع مقلقا ، حيث بدأت بعض الشركات تواجه مشاكل في تلبية جداول عملائها".

وقال جيمس بيلي، المدير التنفيذي لمتجر ويتروز الفاخر، "الإمدادات تضررت بسبب الطقس القاسي في إسبانيا وشمال إفريقيا"، موضحا "لقد كان الثلج يتساقط ويتساقط في إسبانيا، وقد تم الترحيب به في شمال إفريقيا الأسبوع الماضي، وهذا يقضي على نسبة كبيرة من تلك المحاصيل"، مضيفا "التوافر يجب أن يتحسن ببط .. امنحها أسبوعين وستكون مواسم النمو الأخرى في أجزاء أخرى من العالم قد استفادت، ويجب أن نكون قادرين على إعادة هذا العرض".

وقال متحدث باسم Asda، المتجر رقم 3 في بريطانيا، إنه يرى بعض المشكلات في عدد صغير من الخطوط ، خاصة الطماطم. وكانت المحال لا تزال لديها مجموعة جيدة من الطماطم الطازجة في المتجر، وإن لم يكن كل متنوع.

وفي العام الماضي، عانى بائعو البقالة البريطانيون اضطرابات في الإمدادات بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، لكن التوافر تحسن قبل عيد الميلاد، باستثناء البيض، وكان في وقت سابق من هذا الشهر، منع المغرب تصدير الطماطم والبصل والبطاطس إلى دول غرب إفريقيا لخفض الأسعار المحلية وحماية الصادرات إلى أوروبا.