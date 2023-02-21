لجمع 1.5 مليار دولار .. مصر تبدأ بيع أول إصدار للصكوك الإسلامية

بدأت مصر اليوم الثلاثاء، بيع أول إصدار لها من الصكوك الإسلامية في الوقت الذي تواجه فيه أزمة نقص شديد في النقد الأجنبي.

وذكرت "بلومبيرج"، أنه يتوقع إعلان سعر بيع الصكوك التي يصل أجلها ثلاثة أعوام في وقت لاحق من اليوم، حيث عرضت مصر عائدا أوليا يبلغ 11.625 في المائة، وتواجه مصر سداد أقساط سندات دولية بقيمة 1.25 مليار يورو خلال الشهر الحالي.

ويدير الطرح بنوك سيتي جروب وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وإتش إس بي سي هولدنجز وأبوظبي الإسلامي، حيث تستهدف الحكومة المصرية جمع 1.5 مليار دولار منه.

يذكر أن هذه أول مرة تلجأ فيها مصر لسوق التمويل الدولية منذ اقتراض 500 مليون دولار من خلال طرح سندات مقومة بالين الياباني في مارس 2022.

ويقدر صندوق النقد الفجوة الدولارية لمصر بـ 17 مليار دولار، ويتوقع أن يساعد برنامج التمويل الذي اتفق عليه مع مصر في توفير 14 مليار دولار لمصر.