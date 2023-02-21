ارتفاع الصادرات السلعية السعودية 1.1 % في ديسمبر

ارتفعت الصادرات السلعية السعودية خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 1.1 في المائة، لتبلغ 108.2 مليار ريال، مقابل 107 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021.

كما ارتفعت الواردات السلعية 16.9 المائة، لتبلغ 62.2 مليار ريال مقابل 53.2 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022.