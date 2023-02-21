التجارة الخارجية السعودية تتجاوز تريليوني ريال في 2022 .. والفائض يقفز 80 %

صعدت التجارة الخارجية السلعية السعودية خلال 2022 بنسبة 40 في المائة، لتبلغ 2.25 تريليون ريال، مقابل 1.61 تريليون ريال في 2021.

جاء الارتفاع بدعم من زيادة الصادرات النفطية 61 في المائة لتبلغ أعلى مستوى منذ 2012 مسجلة 1.22 تريليون ريال في 2022 مقابل 758.1 مليار ريال في 2021، نتيجة ارتفاع أسعار الخام والإنتاج السعودي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، صعدت الصادرات السلعية في 2022 بنسبة 49 في المائة لتسجل أعلى مستوى تاريخيا عند 1.54 تريليون ريال مقابل 1.04 تريليون ريال، ما قفز بفائض الميزان التجاري 80 في المائة ليبلغ 832.8 مليار ريال مقابل 462.5 مليار ريال في 2021.

وارتفعت الواردات السلعية 23 في المائة، خلال 2022 لتبلغ 706.3 مليار ريال مقابل 573.2 مليار ريال في 2021.

وحدة التقارير الاقتصادية