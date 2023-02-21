295 مليون ريال أرباح "المتقدمة" في 2022 .. انخفضت 64 %

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت أرباحا بلغت 295 مليون ريال مقابل أرباح 815 مليون ريال عن العام المالي من 2021 ، بانخفاض 63.8 في المائة.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض أسعار المبيعات 17 في المائة، وتسجيل خسائر 109 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد، وارتفاع أسعار البروبان والبروبلين المشترى 13 و4 في المائة.
|بند
|العام الحالي
|العام الماضي
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|2,948
|3,111
|-5.24
|إجمالي الربح (الخسارة)
|536
|1,043
|-48.61
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|399
|865
|-53.87
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|295
|815
|-63.8
|إجمالي الدخل الشامل
|-20
|1,019
|-
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|3,240
|3,734
|-13.23
|ربحية (خسارة) السهم
|1.14
|3.14
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
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