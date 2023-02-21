295 مليون ريال أرباح "المتقدمة" في 2022 .. انخفضت 64 %

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت أرباحا بلغت 295 مليون ريال مقابل أرباح 815 مليون ريال عن العام المالي من 2021 ، بانخفاض 63.8 في المائة.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض أسعار المبيعات 17 في المائة، وتسجيل خسائر 109 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد، وارتفاع أسعار البروبان والبروبلين المشترى 13 و4 في المائة.