آسيا تعرف «هلالها»

فيما لحق فريق الهلال لكرة القدم، بمواطنه الشباب وتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا، بعد أن تغلب على شباب أهلي دبي الإماراتي 3 /1، غادر الفيصلي ثمن النهائي بخسارته أمام فولاد خوزستان الإيراني 0 /1.

وشق الهلال "زعيم آسيا" المتمرس في بطولاتها، طريقه بثبات إلى الدور المقبل، في حملة دفاعه عن اللقب، على حساب شباب أهلي دبي، بعد أن فرض أسلوبه، وخطف هدفا عن طريق النيجيري أوديون إيجالو بتسديدة يسارية (17)، وأضاف الكوري جانج سو الهدف الثاني برأسية بعد متابعته كرته التي اصطدمت في القائم (73)، قبل أن يختتمها الأرجنتيني لوسيانو فييتو بالهدف الثالث (80)، بينما سجل السوري عمر خربين هدفا شرفيا (86).

وبعد 64 دقيقة، ارتكب صالح القميزي مدافع الفيصلي خطأ استغله ساسان أنصاري لاعب فولاد الذي استخلص الكرة لنفسه وسدد في الشباك على يسار أحمد الكسار، محرزا هدف المباراة الوحيد.