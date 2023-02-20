الملياردير أداني يعدل عن المنافسة على شراء حصة من بي.تي.سي إنديا

قرر الملياردير الهندي جاوتام أداني عدم المشاركة في مزايدة لشراء حصة من شركة تجارة الكهرباء المدعومة من الدولة في الهند "بي.تي.سي إنديا ليمتد"، في الوقت الذي تحاول فيه إمبراطوريته الاقتصادية توفير السيولة النقدية في مواجهة انتقادات من جانب صندوق استثمار أمريكي.

وأوردت وكالة بلومبيرج إن أداني لن يقدم أي عرض لشراء أسهم شركة تجارة الطاقة، جاء ذلك بعد أن ذكرت في يناير الماضي أن أداني من بين المنافسين المحتملين لشراء حصة في الشركة المسجلة في بورصة بومباي للأوراق المالية.

وقال ممثل لمجموعة أداني جروب إن الشركة لم تقدم عرضا لشراء أسهم بي.تي.سي ولا تفكر في القيام بذلك.

يذكر أن شركات "إن.تي.بي.سي ليمتد" و"إن.إتش.بي.سي ليمتد" و"باور جريد كورب أوف إنديا " و"باور فاينانس كورب" المملوكة للدولة، تتعاون مع شركة استشارات بالفعل لدراسة بيع حصصها في بي.تي.سي إنديا، حيث تمتلك كل شركة من هذه الشركات 4 في المائة من أسهم شركة تجارة الطاقة.

وفي وقت سابق، نشرت شركة الاستثمار الأمريكية هيندنبورج ريسيرش تقريرا عن مخالفات مالية في مجموعة أداني جروب مما أدى إلى تراجع أسشهم الشركة حيث بلغت القيمة السوقية لها نحو 120 مليار دولار.