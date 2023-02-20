الرئيس التنفيذي لشركة "مانجا" يؤكد أهمية تصدير المحتوى الإعلامي السعودي إلى العالم

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "مانجا" للإنتاج رئيس تحرير مجلة "مانجا" العربية الدكتور عصام بخاري، أهمية تصدير المحتوى السعودي إلى العالم.

وأوضح بخاري في ورشة بعنوان: "صناعة المحتوى وتصدير الإبداع السعودي"، التي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام الذي انطلقت أعماله اليوم، أن شركة مانجا تعمل على تمكين الخيال، وصناعة الأجيال، ورفع معدلات القراءة، وإثراء المحتوى العربي.

وتحدث عن الاتجاه الذي تسلكه الشركة بنسختها العربية والموثوقية العالية في تصدير المحتوى، مؤكداً أن 50 ألف صفحة ورقية وإلكترونية أصدرتها مانجا العربية بين إنتاج محلي وترجمة عن اليابانية، و11 مليون نسخة ورقية تم توزيعها في مجلتي مانجا العربية للصغار والشباب في العالم العربي، مع أكثر من 4 ملايين تحميل لتطبيق مانجا العربية في 171 دولة حول العالم خلال عام.

وحذّر بخاري من المواقع المقرصنة التي تستحوذ على السوق السعودي والعربي وتقدم محتوى غير مراقب، مشيرا إلى أن مانجا العربية لديها أمان وتعمل على فصل منصة الأطفال عن الشباب، وكثير من محتوى مجلة مانجا العربية منقح بالرسم واللغة والمحتوى من البيئة السعودية، وموجه بحسب الفئات، لأننا نصنع الأجيال ومطالبون بحمايتهم.

وكشف بخاري عن العمل على مسلسل أسمه "أساطير" باللغة العربية الفصحى، مطعّماً باللهجات السعودية، مؤكداً القدرة على المنافسة على مستوى العالم بالمحتوى والإنتاج، مرحباً بالأفكار الجيدة.