تذبذب أسعار القمح في تعاملات بورصة باريس

تذبذت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة باريس للسلع اليوم في ظل انتظار الأسواق لتجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية وأحوال الطقس التي تؤثر على المحاصيل الزراعية في أوروبا.

وأشارت بلومبيرج إلى أنه من المقرر بدء التفاوض بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لتجديد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي وسمح بفتح موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لتصدير إنتاجها من المحاصيل الزراعية.

ويترقب المتعاملون هذه المفاوضات في وقت ترجعت فيه الأسعار في تعاملات اليوم بنسبة 0.1 في المائة إلى 291.25 يورو للطن، مع تذبذب السعر صعودا وهبوطا.

وقالت شركة أجريتل الفرنسية للاستشارات التجارية إن هناك حالة من عدم اليقين تسيطر على السوق مع اقتراب ذكرى الحرب في أوكرانيا، وتراجعت كميات الحبوب التي صدرتها أوكرانيا خلال العام الماضي رغم اتفاق فتح الموانئ.