كيف تحمي حساباتك وخصوصيتك على الشبكات الاجتماعية؟

عند التسجيل واستخدام الشبكات الاجتماعية، فإن المستخدم ليس بحاجة إلى إعطاء بيانات شخصية مهمة، مثل رقم الهوية أو أرقام البنوك أو كلمات المرور أو العنوان على مواقع التواصل الاجتماعي، للحفاظ على أمان المستخدم، إلى جانب عدم مشاركة تفاصيل شخصية حول حياة المستخدم التي من المفترض ألا يعرفها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الآخرون، حيث يمكن أن تزود هذه المعلومات مجرمي الإنترنت ببيانات تكفي لإلحاق الضرر به، لهذا يجب قدر الإمكان تقليل المعلومات الشخصية على وسائل التواصل، وعدم نشر معلومات حساسة مثل أقرب المدارس من المنزل، أو معلومات الحساب المصرفي، أو مكان العمل الحالي في بعض الحالات، أو حتى الاهتمامات العامة.
كما يجب استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لجميع حسابات التواصل الاجتماعي تجمع بين كلمات عشوائية وأرقام ورموز وخليط بين الأحرف الكبيرة والصغيرة، والقيام بتغييرها بشكل دوري بين فترة وأخرى، واستخدام كلمات مرور خاصة لكل شبكة اجتماعية، إلى جانب تمكين المصادقة الثنائية، وهي أهم الطرق المستخدمة لضمان تأمين الحسابات ومنع تداول كلمة المرور ومحاولة فتح الحساب من أي أجهزة أخرى دون الرجوع إلى المستخدم وتنبيهه، ويتم ذلك من خلال ربط الحساب برقم الهاتف أو بريد إلكتروني، وعند محاولة الدخول للحساب من أي جهاز أو هاتف غير جهاز المستخدم يتم إبلاغه على الفور، ويشترط إدخال رمز تعريفي على البريد الإلكتروني أو الهاتف الخاص المرتبط بالحساب.
كما يجب عدم تصديق كل ما يقال أو ينشر على الشبكات الاجتماعية، فكثير من المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيقة في كثير من الأحيان. إن كثيرا من المستخدمين ليسوا مستخدمين حقيقيين، وقد تكون وسيلة للاحتيال، كما يجب عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، تجاهل طلبات صداقة أشخاص لا يعرفهم، إذ يجب على المستخدم أن يكون حذرا عند قبول الأصدقاء، أو متابعتهم، أو جهات الاتصال الغريبة، وقبل قبول أي متابعة، أو طلب صداقة، يجب البحث عن الشخص المرسل وما نوع المحتوى الذي يشاركه.
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