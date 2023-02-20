كيف تحمي حساباتك وخصوصيتك على الشبكات الاجتماعية؟

كما يهتم المستخدمون بالحفاظ على حساباتهم وخصوصياتهم على الشبكات الاجتماعية، يهتم كثير ‏من قراصنة شبكة الإنترنت بتطوير طرقهم في عمليات الاختراق وسرقة الحسابات على مواقع ‏التواصل الاجتماعي، فمع تطور التكنولوجيا وظهور كثير من مواقع وتطبيقات التواصل تطورت ‏الطرق المتبعة من قبل القراصنة لاستهداف الحسابات ومحتوياتها والبيانات الشخصية لسرقتها إما ‏بهدف بيعها أو إتلافها أو استخدامها والتلاعب بغرض المساومة أو الابتزاز. لذلك فإن هناك عدة ‏أمور يجب على المستخدمين أخذها في الحسبان لحماية بياناتهم الشخصية وحساباتهم على ‏الشبكات الاجتماعية التي تتمثل في: عدم نشر البيانات الشخصية، واستخدام كلمات مرور قوية، ‏وعدم الانسياق خلف كل ما يقرأه المستخدم، والتحقق قبل الوقوع ضحية للاحتيال وغيرها. ‏عند التسجيل واستخدام الشبكات الاجتماعية، فإن المستخدم ليس بحاجة إلى إعطاء بيانات شخصية ‏مهمة، مثل رقم الهوية أو أرقام البنوك أو كلمات المرور أو العنوان على مواقع التواصل ‏الاجتماعي، للحفاظ على أمان المستخدم، إلى جانب عدم مشاركة تفاصيل شخصية حول حياة ‏المستخدم التي من المفترض ألا يعرفها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الآخرون، حيث ‏يمكن أن تزود هذه المعلومات مجرمي الإنترنت ببيانات تكفي لإلحاق الضرر به، لهذا يجب قدر ‏الإمكان تقليل المعلومات الشخصية على وسائل التواصل، وعدم نشر معلومات حساسة مثل أقرب ‏المدارس من المنزل، أو معلومات الحساب المصرفي، أو مكان العمل الحالي في بعض الحالات، ‏أو حتى الاهتمامات العامة.‏كما يجب استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لجميع حسابات التواصل الاجتماعي تجمع بين ‏كلمات عشوائية وأرقام ورموز وخليط بين الأحرف الكبيرة والصغيرة، والقيام بتغييرها بشكل ‏دوري بين فترة وأخرى، واستخدام كلمات مرور خاصة لكل شبكة اجتماعية، إلى جانب تمكين ‏المصادقة الثنائية، وهي أهم الطرق المستخدمة لضمان تأمين الحسابات ومنع تداول كلمة المرور ‏ومحاولة فتح الحساب من أي أجهزة أخرى دون الرجوع إلى المستخدم وتنبيهه، ويتم ذلك من خلال ‏ربط الحساب برقم الهاتف أو بريد إلكتروني، وعند محاولة الدخول للحساب من أي جهاز أو هاتف ‏غير جهاز المستخدم يتم إبلاغه على الفور، ويشترط إدخال رمز تعريفي على البريد الإلكتروني أو ‏الهاتف الخاص المرتبط بالحساب.‏كما يجب عدم تصديق كل ما يقال أو ينشر على الشبكات الاجتماعية، فكثير من المعلومات على ‏وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيقة في كثير من الأحيان. إن كثيرا من المستخدمين ليسوا ‏مستخدمين حقيقيين، وقد تكون وسيلة للاحتيال، كما يجب عدم الضغط على الروابط مجهولة ‏المصدر، تجاهل طلبات صداقة أشخاص لا يعرفهم، إذ يجب على المستخدم أن يكون حذرا عند ‏قبول الأصدقاء، أو متابعتهم، أو جهات الاتصال الغريبة، وقبل قبول أي متابعة، أو طلب صداقة، ‏يجب البحث عن الشخص المرسل وما نوع المحتوى الذي يشاركه.‏