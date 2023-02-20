المعارض الروسي نافالني : هزيمة روسيا في أوكرانيا "لا مفر منها" .. يمكن تأخيرها فقط

اعتبر المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون منذ أكثر من سنتين أن روسيا أمام هزيمة "لا مفر منها" في أوكرانيا مهما أرسلت قوات إلى الدولة المجاورة.

وبعد حوالى عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح نافالني في رسالة نشرها فريقه على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين أن "حيوات عشرات آلاف الجنود الروس أهدرت بلا معنى".

وتابع "من الممكن تأخير الهزيمة العسكرية النهائية لقاء أرواح مئات آلاف المجندين الإضافيين، لكن لا مفر منها في نهاية المطاف".