"الشورى" يوافق على تعديل مشروع نظام المساهمات العقارية

صوت أعضاء مجلس الشورى اليوم الاثنين، بالموافقة على تعديل عدد من مواد مشروع نظام المساهمات العقارية.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين السعودية والمجلس الدولي للتمور، ومشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وتايلند للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

كما صوت المجلس اليوم بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، ووزارة الموارد الطبيعية والإشراف الفني القيرغيزية، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة السعودية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للتعاون في المجال الثقافي.